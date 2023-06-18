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Глава МИД Китая заявил о нахождении отношений с США на самой низкой точке

Госдеп: Блинкен и глава МИД КНР Цинь Ган провели откровенные и конструктивные переговоры
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Отношения КНР и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипотношений, заявил 18 июня глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В Госдепе при этом кратко подвели итоги этой встречи, сообщив, что Блинкен и Цинь Ган провели откровенные и конструктивные переговоры в Пекине.

«Отношения находятся на самой низкой точке <...> это не отвечает коренным интересам народов двух стран», — сказал Цинь Ган.

Также, по его словам, такой уровень дипломатических отношений не отвечает и ожиданиям международного сообщества. «Китай привержен построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США», — отметил глава МИД КНР.

Цинь Ган добавил, что вопрос Тайваня лежит в основе коренных интересов Китая, это самая главная проблема в китайско-американских отношениях и самый большой риск.

Блинкен стал первым за пять лет высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай.

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Накануне в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Американский лидер надеется, что ему удастся обсудить с председателем Китая разногласия и найти способы их уладить.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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