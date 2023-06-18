В Ирак вернулся древнейший ассирийский артефакт

Древнейший артефакт времен ассирийской эпохи вернулся в Ирак из Италии. Об этом сообщает агентство Reuters. Возвращенный предмет — тысячелетняя квадратная глиняная табличка с надписями клинописью. Теперь она станет экспонатом Иракского национального музея. Коллекции Ирака часто подвергались грабежам и вандализму после вторжения США в 2003 году. В последние годы страна постепенно возвращает утраченные древности, передает телеканал «Известия». Так, по данным министерства иностранных дел Ирака, с 2019 года иракской дипломатии удалось вернуть почти 35 тыс. предметов.

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