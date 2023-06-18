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WP усомнилась в стремительных успехах ВСУ во время контрнаступления

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Фото: REUTERS/Stringer
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Российская армия замедляет контрнаступление Украины, Киев вряд ли сможет добиться значительных успехов в этой военной операции. Об этом говорится в публикации газеты The Washington Post от 18 июня.

Как уточняют военные эксперты, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут прорваться даже через первую оборонительную линию российской армии. Они «пытаются совершить прорыв по узким тропинкам», однако это дает преимущество российской армии перегруппироваться и нанести точный удар по противнику.

В материале указано, что российская армия хорошо подготовилась к украинскому контрнаступлению. Вооруженные силы РФ «смогли подготовить резервы, обеспечить артиллерийскую и авиационную поддержку, запастись боеприпасами и топливом», отмечают специалисты.

Вместе с тем эксперт по ВС РФ в американском исследовательском центре RAND Corporation Дара Мэссикот отметила, что российская сторона активно уничтожает украинскую технику, к настоящему моменту она уже смогла ликвидировать большое количество оружия Киева.

Среди российского вооружения Мэссикот выделила барражирующие припасы «Ланцет», которые стали лучшими с точки зрения скорости.

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В этот день президент России Владимир Путин заявил, что на Украине подтверждают его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления.

Российский лидер на встрече с военкорами 13 июня сравнил потери Украины и России во время контрнаступления ВСУ. По его подсчетам, «потери российских военных в 10 раз меньше, чем у украинских войск».

Во время своего выступления на ПМЭФ-2023 16 июня он сообщил также о потере 186 танков и 418 бронемашин ВСУ с начала контрнаступления.

Кроме того, советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 14 июня заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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