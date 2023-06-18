Сначала были слова: о чём говорили на ПМЭФ

Структурная перестройка экономики, бизнес в новых условиях и уход иностранных компаний — эти темы стали самыми обсуждаемыми на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который прошёл с 14 по 17 июня. Прозвучали и важные цифры: президент Владимир Путин заявил об индексации МРОТ на 18,5%, дал прогноз по росту ВВП РФ на 1–2% по итогам года, а также озвучил данные по безработице и инфляции. Также одним из главных итогов форума стало заключение соглашений почти на 4 трлн рублей.

Курс на перестройку

Главной темой первого дня форума стали изменения в экономике РФ.

— Структурная перестройка экономики происходит быстрее, чем мы ожидали. Худшие прогнозы не оправдались, — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Также она предложила провести приватизацию.

— У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам, — сказала глава регулятора.

Андрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Максим Решетников на сессии «Как будет развиваться российская экономика» в рамках ПМЭФ-2023 Фото: Росконгресс/Илья Деев

Её поддержал министр экономического развития Максим Решетников.

— Действительно, у государства достаточно много активов, которые должным образом не используются и которые, если мы предоставим бизнесу возможность туда инвестировать, создают то самое новое предложение, — заявил он.

Также Максим Решетников затронул тему роста налогов.

— Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес, очевидно, подорвёт инвестиции, это будет прямой вычет из экономического роста, — отметил министр.

Высказались участники сессий и по поводу уехавших.

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

— Все пессимисты разъехались, остались одни оптимисты, — отметил министр финансов России Антон Силуанов, добавив, что страна «нарастила мышцы и создала независимые системы».

Уход западных компаний также был одним из лейтмотивов на ПМЭФ-2023.

— Бизнес быстро адаптировался, в том числе заняв место иностранных компаний, которые ушли. Мы не ожидали, что это так быстро произойдёт. Если посмотреть по индексу уверенности бизнеса, то он вырос. Если год назад — около 48%, то сейчас — 54%, — заявил Антон Силуанов.

Правильная стратегия

Во второй день центральным событием стало пленарное заседание с участием президента. В ходе сессии Владимир Путин тоже упомянул уход международных корпораций.

— Мы никого не выгоняли из нашей экономики, даже наоборот — предлагали взвесить все за и против. Выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратится, только логотип меняется. Прибыль от этого остаётся у нас в стране, — сказал президент, добавив, что иностранные компании освободили до 2 млн кв. м торговых площадей и нишу размером около 2 трлн рублей.

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Также он объяснил, с чем связан дефицит федерального бюджета.

— Наши государственные финансы в целом сбалансированные. Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, — заявил Владимир Путин.

Он признал, что второй квартал прошлого года стал самым трудным для российской экономики и бизнеса. Президент также сказал, что ВВП в апреле этого года вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года может прибавить 1–2%.

Инфляция в России составляет 2,9%, безработица — 3,3%, из-за черты бедности в 2022 году вышли 1,7 млн человек, озвучил и другие цифры Владимир Путин.

Глава государства также затронул социальную тему.

Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— С 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%, до 19 242 рублей. Это отразится на доходах 4,8 млн человек, — сказал он, призвав сделать Россию страной высоких зарплат.

Также Владимир Путин предложил ряд мер по поддержке бизнеса — повысить пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба по ряду уголовных статей, объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям, проработать льготный переходный режим налогообложения для компаний, которые вырастают из категории малых и средних, и др.

Внимание было уделено и туризму. Так, Владимир Путин призвал выделить 11 млрд рублей на строительство модульных гостиниц, чтобы больше людей смогли познакомиться «с уникальной природой и культурой нашей страны».

Кадры решают

Не осталась без внимания и проблема дефицита кадров.

Около 6 млн занятых в России не получают МРОТ, ещё 12 млн не имеют трудовых договоров, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

— Никакой технологический суверенитет невозможен в отсутствие трудовых ресурсов. И наша глобальная задача сегодня — получить эти трудовые ресурсы всеми доступными нам способами, — отметила она.

Голикова добавила, что на рынке труда есть тенденции, которые «крайне беспокоят» власти.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в ряде регионов РФ уровень безработицы превышает 10%.

— На сегодняшний день в Ингушетии самая высокая безработица по нашим статистическим данным, 27%, — сказал глава ведомства.

Котяков также заверил, что в стране не планируют вводить шестидневку.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Глава ВТБ Андрей Костин в качестве одной из мер развития рынка труда назвал демографический рост и призвал «больше рожать».

— Надо держать открытыми двери для наших соотечественников, которые хотели бы переехать в Россию, здесь жить и работать. У нас семьи с детьми стали в центре социальной политики, это правильный фокус, — отметил он.

Парадоксальное сочетание геополитических вызовов и экономической трансформации России свидетельствует о том, что национальные финансово-экономические интересы остаются в фокусе внимания правительства, заявила «Известиям» доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС при президенте РФ, член генерального совета «Деловой России» Екатерина Авдеева.

ПМЭФ ярко показал, что поддержка отечественного бизнеса сочетает в себе правовые, денежно-кредитные и бюджетно-налоговые меры стимулирования инвестиционной деятельности, отметила она.

— Мы строим будущее с учётом произошедшего на геополитической арене сдвига экономической парадигмы. Важно продолжать системную работу по поддержке предпринимательства, — подчеркнула Екатерина Авдеева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

За четыре дня питерский форум принял делегатов более чем из 130 стран Азии, Центральной и Южной Америки, а также государств Ближнего Востока. Наиболее многочисленными стали делегации ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и США.

В Санкт-Петербург приехали президенты ОАЭ, Алжира, Армении, Южной Осетии, премьер-министр Республики Куба, всего более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководители международных организаций и объединений.

Очно и онлайн в форуме поучаствовали свыше 17 тыс. человек, а также 150 компаний из 25 недружественных стран. Программа ПМЭФ включала более 150 мероприятий, разделённых на четыре тематических блока.

На площадке форума было подписано свыше 900 соглашений на общую сумму 3,8 трлн рублей, включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний, а том числе из Италии и Испании.