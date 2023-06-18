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Украинский пленный рассказал о командующих американцах и поляках в рядах ВСУ

«РИА Новости»: американские и польские военные руководят солдатами ВСУ
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Фото: РИА Новости
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Американские и польские военные командуют украинскими солдатами в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому их учат различать шевроны и знаки различия армий стран блока НАТО, рассказал попавший в плен в мае украинский военный Давид.

«Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они из Польши и Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатам», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Давид добавил, что ему и его сослуживцам часто приходилось «видеть натовские шевроны» и взаимодействовать с иностранными военными. По его словам, солдат ВСУ централизованно обучали различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран НАТО. При этом иностранцам отдается приоритет в ущерб украинцам, уверен он.

«Мне кажется, они более наглые. Я как-то был на полигоне, мы там были, и иностранцы там были. Нам приходилось их ждать. Ждать, пока они будут стрелять, а потом наша очередь. При том, что они позже приехали. Мы первые были», — пожаловался военнопленный.

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16 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе совещания в Луганске заявил, что СКР предъявил заочные обвинения в наемничестве 95 лицам, в том числе гражданам США и Великобритании. Утверждены обвинительные заключения по 90 уголовным делам, которые переданы в судебные органы новых российских регионов.

В конце мая источник в российских силовых структурах сообщал, что на херсонском направлении находятся порядка 500 иностранных наемников. По его словам, на правобережье Днепра в Херсонской области находятся поляки, англичане и боевики, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

11 мая Бастрыкин сообщал, что ведомство установило факты вербовки в ВСУ наемников более чем из 70 стран. Среди них те, в которых власти проводят активную антироссийскую политику.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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