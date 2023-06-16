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СК РФ предъявил заочные обвинения в наемничестве гражданам США и Великобритании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следственный комитет (СК) России предъявил заочные обвинения в наемничестве 95 лицам, в том числе гражданам США и Великобритании. Об этом 16 июня заявил председатель СКР Александр Бастрыкин в ходе совещания в Луганске.

«В рамках расследования преступной деятельности иностранных граждан <...> в их числе граждане США, Франции, Великобритании, Бельгии, Израиля и Латвии», — уточнил он.

В настоящее время утверждены обвинительные заключения по 90 уголовным делам, которые переданы в судебные органы новых российских регионов, отмечается в Telegram-канале ведомства.

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В конце мая источник в российских силовых структурах сообщал, что на херсонском направлении находятся порядка 500 иностранных наемников. По его словам, на правобережье Днепра в Херсонской области находятся поляки, англичане и боевики, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

Ранее, 11 мая, Бастрыкин уточнил, что ведомство установило факты вербовки в Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемников более чем из 70 стран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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