80-летний врач рассказал о работе в одиночку под обстрелами в Северодонецке

В Северодонецке 80-летний врач Иван Тукарев во время боевых действий был единственным медиком в округе. В воскресенье, 18 июня, он рассказал «Известиям», как добирался до поликлиники под обстрелами и продолжал спасать людей, потому что больше было некому.

В начале 2022 года Тукарев планировал выйти на пенсию, однако, когда начались боевые действия, из Северодонецка многие врачи уехали. По его словам, местной поликлинике оказывали помощь военные, однако у них был только один санинструктор, поэтому они разыскали его и попросили помочь.

«Был один кабинет, остальные были в нерабочем состоянии. Пошло гражданское население, в основном пожилого возраста. В основном было терапевтическое обращение: гипертония, стрессовые ситуации, сердечная недостаточность. Хотя приходили и с осколочными ранениями», — рассказывает врач.

Тукареву приходилось накладывать хирургические скобы, чтобы помочь пациентам с осколочными ранениями, несмотря на то что он не являлся хирургом. Он был единственным врачом не только на весь город, но и на окружающие поселки. Каждый день мужчина ездил на работу на велосипеде под обстрелами. В один из дней он и сам пострадал.

«Однажды снаряд метрах в ста от меня по дому ударил, частный сектор. И один осколок — прямо в ногу. Думаю, что делать, мне еще половину ехать. А домой смысла нет, у меня там ничего. Добрался до работы. Она [медсестра] обработала, ничего, зажило. Вот тогда я впервые серьезно испугался», — поделился Тукарев.

Позже мэр города сказал, что поможет: в поликлинике начался ремонт и прибавилось людей, рассказал мужчина.

«У меня так радовалось сердце, что мы практически вышли с подвалов — сейчас поликлинику отремонтировали. Но я думаю, что надо еще помочь», — подвел итог врач.

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