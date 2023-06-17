Минобороны рассказало о работе военных врачей в зоне СВО

В преддверии Дня медицинского работника Минобороны России в субботу, 17 июня, рассказало о работе военных врачей и медицинского персонала Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции.

Медики оказывают помощь как военнослужащим, так и пострадавшим мирным жителям. Модули мобильных медицинских подразделений разворачиваются практически в любом месте. В таких модулях автономное отопление, электроснабжение, техническое обеспечение и квалификация врачей, как в лучших больницах.

«Хирургическая работа организована как на передовой, так и в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, и на последующих этапах медицинской эвакуации (передовых, тыловых), после чего раненые отправляются в тыловые госпитали», — рассказал военный хирург Руслан.

Медицинские специалисты ЗВО принимают пациентов практически не покидая позиции, благодаря чему им оказывается своевременная помощь, чтобы не допустить осложнений при травмах и заболеваниях.

Мирные граждане чаще всего обращаются с осколочными ранениями при подрыве на противопехотных минах дистанционного минирования иностранного производства, а также кассетных снарядах.

В узловой госпиталь, крупнейший на всем направлении, доставляют вертолетами и наземным транспортом тяжелораненых бойцов. Всего же за сутки здесь проводится несколько сложнейших операций.

Накануне корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин рассказал, как оказывают помощь раненным в зоне СВО. В одном из помещений госпиталя организована реанимация, где пациент находится, пока его состояние не стабилизируется, и он не будет готов к транспортировке. В реанимации есть все необходимые аппараты — ИВЛ, мониторинги, кислород.

В апреле руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин рассказал, что более 50% всех смертей в зоне проведения спецоперации наступает из-за неправильного наложения жгута.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.