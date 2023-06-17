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Переговоры Путина с делегацией из стран Африки по украинскому конфликту завершились

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Фото: REUTERS/RIA Novosti/Pavel Bednyakov
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Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из стран Африки по украинскому конфликту завершились, о чем стало известно в субботу, 17 июня.

Беседа продлилась более трех часов.

В ходе открытой для прессы части беседы Путин заявил о готовности к диалогу с выступающими за мир странами.

Кроме того, президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе переговоров сообщил, что предложение стран Африки по Украине строится на 10 элементах. В этом списке мирное разрешение конфликта, скорейшее начало переговоров, деэскалация, суверенность государств в соответствии с Уставом ООН, гарантии безопасности для каждой из сторон, исполнение зерновой сделки, гуманитарная поддержка пострадавших, обмен пленными и возвращение детей, «послевоенное восстановление», более тесное сотрудничество с африканскими странами.

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В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко ценит попытки других стран внести свою лепту в урегулирование украинского конфликта и готова рассматривать все мирные инициативы.

При этом врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал, что мирная инициатива африканских стран, так же как и другие иностранные планы по урегулированию конфликта на Украине, не отвечает интересам России в полной мере.

Он пояснил, что невозможно остановить спецоперацию до тех пор, пока не будет полной денацификации и демилитаризации украинской территории.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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