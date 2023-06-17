Песков высоко оценил инициативы других стран в урегулировании конфликта на Украине

Россия высоко ценит попытки других стран внести свою лепту в урегулирование украинского конфликта и готова рассматривать все мирные инициативы. Об этом в субботу, 17 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

«Мы готовы, и об этом неоднократно говорил президент Путин, рассматривать все инициативы, и мы высоко ценим попытки, попытки любых стран или групп стран внести свою толику в дело урегулирования конфликта вокруг Украины», — сказал он.

Песков подчеркнул, что все предложения заслуживают внимания, насколько они могут быть реализованы — другой вопрос.

По его словам, позиция российской стороны сводится к соблюдению положений международного права и Устава ООН. Это в субботу еще раз подтвердил российский лидер Владимир Путин на встрече с африканской делегацией.

«И мы будем отстаивать нашу позицию, поэтому те положения различных мирных инициатив, которые не коррелируются с этой нашей позицией, конечно, они будут для нас неприемлемы», — заключил он.

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