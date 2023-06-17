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Путин рассказал о спасенных из зоны боевых действий на Украине детях

Президент России Путин: Россия спасала детей, вывозя их из зоны боевых действий на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россия абсолютно легально вывозила детей из зоны боевых действий на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами африканских государств в Санкт-Петербурге.

Российский лидер указал, что никто не собирался разлучать детей с их семьями.

«По поводу детей. Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, — вот что происходило. Никто не собирался никого, никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями», — указал он.

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Также на встрече Путин заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, выступающими за мир. Он заявил, что приветствует подход лидеров стран Африки к урегулированию ситуации.

Путин проводит встречу с африканской делегацией, прибывшей для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Российский лидер поприветствовал перед началом переговоров участников встречи: президента ЮАР Сирила Рамафосу, главу Сенегала Маки Салль, президента Коморских Островов Отмана Газали, главу Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министра Египта Мустафу Мадбули и представителей Конго и Уганды.

Накануне африканская делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил Рамафоса, на встрече миссия в том числе будет говорить о необходимости уважать Устав ООН всеми сторонами конфликта.

Мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине среди основных пунктов, в частности, включает вопросы продовольственной безопасности. До этого свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева предоставили Китай, Бразилия и Индонезия.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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