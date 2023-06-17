Песков отреагировал на инициативу США по новому формату ядерного сдерживания

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июня отреагировал в разговоре с «Известиями» на инициативу Вашингтона по новому формату ядерного сдерживания.

В США предлагают новый формат на смену Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В обновленном проекте подразумевается участием всех ядерных держав Совета безопасности.

Песков соглашается, что вести переговоры по данному вопросу невозможно без стран, владеющих ядерным оружием.

«Но для того, чтобы вести переговоры, нужно иметь потенциал. Пока отношения с Вашингтоном настолько плохи и находятся на такой низкой точке, что говорить о конкретном диалоге пока не приходится. Но Россия готова в такому диалогу», — указал представитель Кремля.

В то же время Песков признал, что в настоящее время никаких переговоров не ведется.

Накануне в ходе пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что необходимость в применении ядерного оружия у Российской Федерации отсутствует.

21 февраля Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3. Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В начале июня российские дипломатические источники «Известий» сообщили, что Россия исходит из того, что ДСНВ больше не существует. Незадолго до этого, в Госдепартаменте сообщили, что США прекратят передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями «до предела острой». Он отметил, что по вине США многие элементы прежней архитектуры в данной сфере либо полностью разрушены, либо переведены в полулетальное состояние.