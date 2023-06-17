Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков заявил об отсутствии шансов на продление зерновой сделки
Мир
Путин представил проект стамбульского договора по Украине
Мир
В Одесской области запретили купаться после обнаружения возбудителя холеры
Экономика
Песков назвал ПМЭФ устоявшимся форматом для мировой экономики
Политика
Путин указал на право РФ признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН
Происшествия
В Горловке одномесячный ребенок пострадал от огня украинских боевиков
Мир
Путин назвал приоритетом развитие отношений РФ со странами Африки
Мир
Байден заявил о планах встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы
Мир
Во Франции в ходе акции против ж/д линии произошли столкновения с полицией
Мир
Участники делегации ЮАР прибывают в Константиновский дворец на встречу с Путиным
Происшествия
Жительница Макеевки пострадала при обстреле со стороны ВФУ
Мир
В украинском Кременчуге на предприятии произошла утечка аммиака
Сюжет:

Песков отреагировал на инициативу США по новому формату ядерного сдерживания

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Hanah Abercromb
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июня отреагировал в разговоре с «Известиями» на инициативу Вашингтона по новому формату ядерного сдерживания.

В США предлагают новый формат на смену Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В обновленном проекте подразумевается участием всех ядерных держав Совета безопасности.

Песков соглашается, что вести переговоры по данному вопросу невозможно без стран, владеющих ядерным оружием.

«Но для того, чтобы вести переговоры, нужно иметь потенциал. Пока отношения с Вашингтоном настолько плохи и находятся на такой низкой точке, что говорить о конкретном диалоге пока не приходится. Но Россия готова в такому диалогу», — указал представитель Кремля.

В то же время Песков признал, что в настоящее время никаких переговоров не ведется.

Накануне в ходе пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что необходимость в применении ядерного оружия у Российской Федерации отсутствует.

Диалогичное решение: США заявляют о нежелании вступать в гонку вооружений
Как на дальнейшие перспективы СНВ-3 смотрят в Москве

21 февраля Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3. Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В начале июня российские дипломатические источники «Известий» сообщили, что Россия исходит из того, что ДСНВ больше не существует. Незадолго до этого, в Госдепартаменте сообщили, что США прекратят передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями «до предела острой». Он отметил, что по вине США многие элементы прежней архитектуры в данной сфере либо полностью разрушены, либо переведены в полулетальное состояние.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023