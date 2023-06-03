Рябков назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями «до предела острой»

Ситуация в сфере контроля над вооружениями до предела острая. Об этом заявил журналистам в субботу, 3 июня, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос, могут ли введенные Вашингтоном контрмеры в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) дополнительно обострить ситуацию.

«Она и так до предела острая. И по вине США многие элементы прежней архитектуры в данной сфере либо полностью разрушены, либо переведены в полулетальное состояние», — сказал замминистра.

При этом он указал на то, что Вашингтон ранее официально предупредил Россию о своих новых мерах по ДСНВ, поэтому они не стали неожиданностью.

Рябков добавил, что решение России о приостановке ДСНВ незыблемо независимо от любых контрмер США.

«Ни так называемые контрмеры США в связи с приостановкой нами ДСНВ, ни параллельно прозвучавшие сигналы якобы в пользу диалога по линии администрации ничего не меняют в той позиции, которая излагалась нами неоднократно, которая определена президентом России и в полном объеме отрабатывается всеми профильными министерствами и ведомствами», — сказал Рябков.

Ранее, 2 июня, депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил «Известиям», что решение США прекратить передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ, не должно привести к эскалации ситуации.

В тот же день политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что после окончания конфликта на Украине в мире начнут выстраиваться новые договоры и новая структура международной безопасности, а Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений изжил себя.

Сенаторы-республиканцы 18 мая внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ и укреплении ядерных сил.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3. Он назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с ДСНВ, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны были обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.