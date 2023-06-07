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Москва прекратила рассматривать СНВ-3 как существующий документ

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Россия исходит из того, что Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) больше не существует, заявили «Известиям» российские дипломатические источники.

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«Этого документа для нас не существует», — сказал один из собеседников «Известий».

Москва при этом не стремится к разрыву отношений с США и готова их налаживать, если со стороны Вашингтона поступит соответствующая инициатива, добавили источники «Известий».

О приостановке Россией своего участия в СНВ-3 президент РФ Владимир Путин заявил 21 февраля 2023 года. Среди причин он указал нарушения договора Соединенными Штатами Америки, а также наличие у Москвы информации о разработке в США новых видов ядерных вооружений, а также рассмотрение Вашингтоном возможности испытания ядерного оружия.

США также приостановили выполнение ряда пунктов соглашения. Так, Вашингтон больше не передает России ключевые данные о своих стратегических ядерных силах, телеметрическую информацию о запусках своих межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет с подводных лодок, не уведомляет о статусе или местонахождении объектов, подпадающих под действие СНВ-3, а также запретил проводить российские инспекции на территории США.

Кроме того, Белый дом заявил о готовности участвовать в формировании новой многосторонней системы контроля над вооружением с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — США, России, Китая, Великобритании и Франции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ракетный тур: Россия исходит из того, что ДСНВ больше не существует

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