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Захарова прокомментировала отказ Испании в визах спортсменам РФ

Захарова: отказ стран ЕС выдавать визы спортсменам РФ убивает мировой спорт
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Фото: Росконгресс/Евгений Федосков
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ европейских государств выдавать визы спортсменам из России убивает мировой спорт. Так она 17 июня прокомментировала решение властей Испании оставить без виз российских борцов.

«Кого только не касалась эта проблема! Мы будем решать ее, но дело в том, что, не пуская атлетов‑профессионалов, они просто убивают мировой спорт», — сказала дипломат «Матч ТВ».

Она напомнила, что проблема касается не только спортсменов, но и политиков, дипломатов и общественников, которых не пускают на международные площадки.

«Смысл тогда проводить соревнования? Можно просто раздать всем медали и чувствовать себя спокойно», — продолжила представитель МИДа.

Захарова подчеркнула, что в спорте участвуют по спортивному принципу, а не по политическому, поэтому страны ЕС должны предоставить визы атлетам.

В противном случае спортсмены поймут, что их не касается спорт мировых достижений, и возникнут другие площадки, где получившие отказ в визах спортсмены будут развивать свои достижения.

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Ранее, 14 июня, власти Испании отказали в визах членам молодежной сборной России по борьбе для участия в чемпионате Европы, который пройдет с 26 июня по 2 июля. Как заявил «Известиям» тренер сборной Абдусалам Гадисов, отказ Испании в выдаче виз молодежной сборной РФ по борьбе был неожиданным, спортсмены планировали выезд и имели приглашения.

В конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

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