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Испания не выдала визы молодежной сборной РФ по борьбе для участия в ЧМ Европы

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Членам молодежной сборной России по борьбе (до 20 лет) и специалистам отказали в выдаче виз в Испанию, где с 26 июня по 2 июля в Сантьяго-де-Компостела пройдет чемпионат Европы. Об этом 14 июня «Известиям» рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Если бы они играли по правилам не только на спортивной площадке, всё было бы нормально. Ну, что делать? Мы должны быть еще сильнее. Всё равно здравый смысл восторжествует, Господь их вразумит, и они поймут, что надо дружить, общаться, надо быть открытыми друг другу. Надо, чтобы молодые люди общались между собой, чтобы делились своими ценностями традиционными, развивали спорт», — сказал он.

Мамиашвили отметил, что больше от отсутствия российской сборной на соревнованиях потеряет Испания. И не только в конкурентности, зрелищности и привлекательности мероприятия. Подобные инциденты, напомнил он, уже случались и ничего хорошего не приносили.

При этом сообщество борцов российских и белорусских спортсменов всегда встречало аплодисментами.

«Я думаю, это дорогого стоит. А кучка маразматиков, которая принимает безумные решения, думаю, их время потихоньку заканчивается. Наше дело правое. Мы победим. Победа будет за нами», — подытожил он.

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7 июня Международная федерация гребного спорта (World Rowing) сообщила о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Их к участию в чемпионате мира по академической гребле 2023 года при соблюдении строгих условий.

31 мая глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Международные спортивные федерации доказали, что рекомендации МОК по допуску россиян на соревнования выполнимы.

В конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

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