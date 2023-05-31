Бах оценил выполнение спортивными федерациями рекомендаций МОК в отношении РФ

Международные спортивные федерации доказали, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на соревнования выполнимы. Такое заявление сделал глава комитета Томас Бах в среду, 31 мая, на генассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

Он обратил внимание, что в настоящее время некоторые страны стараются разделить глобальное спортивное движение. Бах назвал единство фундаментальной ценностью для мирового спорта. В качестве примера он привел решение по поводу участия нейтральных атлетов с паспортом РФ и Белоруссии. Глава МОК выразил благодарность совету ASOIF за декларацию, в которой указана необходимость разделения спорта и политики.

«Эта сложная ситуация — вызов для каждой международной федерации, речь идет о строгих условиях. Но многие федерации доказали, что это возможно, организовали спортивные соревнования, в том числе чемпионаты мира, применив на практике рекомендации МОК и успешно проведя турниры», — сказал он.

Кроме того, Бах отметил, что о необходимости автономии спорта говорят политические лидеры большинства стран.

Большинство представителей международного сообщества поддерживает компромиссный подход МОК, добавил президент комитета. По его словам, об этом свидетельствуют заявления большинства национальных олимпийских комитетов, политических лидеров на уровне ООН, глав государств и правительств.

Ранее, 7 мая, Бах заявил, что комитет примет все меры для возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. МОК ведет тесный диалог с федерациями, которые ответственны за проведение турниров.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека.