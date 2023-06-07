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Гребцов из РФ и Белоруссии допустили до соревнований в нейтральном статусе

Международная федерация гребного спорта допустила россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации в среду, 7 июня.

«World Rowing допускает нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к участию в чемпионате мира по академической гребле 2023 года при соблюдении строгих условий участия», — говорится на сайте.

Отмечается, что допуск этих спортсменов будет определяться рядом критериев, включая проверку биографических данных с тем, чтобы убедиться, что они не связаны с конфликтом на Украине или публично не поддерживают спецоперацию России в любой форме, а также к ним будет применен усиленный антидопинговый контроль.

«Столкнувшись с очень сложной ситуацией, я считаю, что мы нашли решение, которое позволяет гребле играть свою роль в наведении мостов между людьми и странами», — сказал президент World Rowing Жан-Кристоф Роллан, чьи слова приводятся на сайте.

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31 мая глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Международные спортивные федерации доказали, что рекомендации МОК по допуску россиян на соревнования выполнимы.

В конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

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