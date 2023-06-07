Гребцов из РФ и Белоруссии допустили до соревнований в нейтральном статусе

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации в среду, 7 июня.

«World Rowing допускает нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к участию в чемпионате мира по академической гребле 2023 года при соблюдении строгих условий участия», — говорится на сайте.

Отмечается, что допуск этих спортсменов будет определяться рядом критериев, включая проверку биографических данных с тем, чтобы убедиться, что они не связаны с конфликтом на Украине или публично не поддерживают спецоперацию России в любой форме, а также к ним будет применен усиленный антидопинговый контроль.

«Столкнувшись с очень сложной ситуацией, я считаю, что мы нашли решение, которое позволяет гребле играть свою роль в наведении мостов между людьми и странами», — сказал президент World Rowing Жан-Кристоф Роллан, чьи слова приводятся на сайте.

31 мая глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Международные спортивные федерации доказали, что рекомендации МОК по допуску россиян на соревнования выполнимы.

В конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.