Тренер сборной РФ по борьбе прокомментировал отказ Испании в выдаче виз спортсменам

Отказ Испании в выдаче виз молодежной сборной РФ по борьбе был неожиданным, спортсмены планировали выезд и имели пригласительные. Об этом сообщил «Известиям» в четверг, 15 июня, тренер сборной Абдусалам Гадисов.

«Мы сейчас находимся в Подмосковье на сборах. Как раз этот сбор у нас должен был быть предвыездным. Всё по плану было, что нас допускают, и потом резко вдруг что-то поменялось», — рассказал тренер.

Гадисов сообщил, что они должны были вылететь 28 июня, и некоторые спортсмены еще не знают об отмене. Он уверен, что ребята будут расстроены и это сильно повлияет на мотивацию молодых борцов. Тренер предполагает, что в ситуацию вмешалось испанское правительство.

«Как я понял, правительство Испании или МИД вмешались и рекомендовали испанской Федерации [борьбы], чтобы нас не допустили. К сожалению, видите, политика не дает спортсменам выступать, бороться», — подытожил Гадисов.

Ранее, 14 июня, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что членам молодежной сборной России по борьбе (до 20 лет) и специалистам отказали в выдаче виз в Испанию, где с 26 июня по 2 июля в Сантьяго-де-Компостела пройдет чемпионат Европы. Мамиашвили отметил, что больше от отсутствия российской сборной на соревнованиях потеряет Испания.

В конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.