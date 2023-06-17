Следователи задержали фигуранта дела о столкновении танкеров на реке Лене

Подозреваемый по делу об утечке топлива из-за столкновения танкеров на реке Лене в Иркутской области задержан. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ 17 июня.

Известно, что уголовное дело в результате происшествия возбуждено по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов») и ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта»).

В настоящий момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Танкеры ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаровск» столкнулись в районе поселка Алексеевск 12 июня. ТР-901 находится на ремонте в порту в Алексеевске. «Ерофей Хабаровск» перевозил 832 т бензина. Никто не пострадал.

13 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о введении режима ЧС в районе, поскольку у танкера «Ерофей Хабаров» во время столкновения повреждена одна из емкостей на 138 т топлива, оно начало выливаться в акваторию. Экипаж начал перекачивать бензин в неповрежденную емкость и установил вокруг судна боновое ограждение, использовав 300 кг сорбента. Объем нефтепродуктов, которые попали в реку, устанавливается. Проводятся проверки.

Позднее, 14 июня, стало известно, что судно «Ерофей Хабаров» отплыл с территории Иркутской области.