Один из столкнувшихся танкеров на Лене отплыл из Иркутской области

Один из столкнувшихся танкеров на реке Лена, судно «Ерофей Хабаров», отплыл с территории Иркутской области. Об этом рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«Это при том, что идёт расследование уголовного дела. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре и Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК (Следственного комитета — Ред.) России взяли этот факт в работу, принимаются все меры к установлению местонахождения судна», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Глава Иркутской области подчеркнул, что до сих пор действуют режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и запрет на использование воды из реки.

Танкеры ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаровск» столкнулись в районе поселка Алексеевск 12 июня. ТР-901 находится на ремонте в порту в Алексеевске. «Ерофей Хабаровск» перевозил 832 т бензина. Никто не пострадал.

13 июня Кобзев заявил о введении режима ЧС в районе, поскольку у танкера «Ерофей Хабаров» во время столкновения повреждена одна из емкостей на 138 т топлива, оно начало выливаться в акваторию. Экипаж начал перекачивать бензин в неповрежденную емкость и установил вокруг судна боновое ограждение, использовав 300 кг сорбента. Объем нефтепродуктов, которые попали в реку, устанавливается. Проводятся проверки.