Важной частью ПМЭФ является речь президента России Владимира Путина и его вдохновляющее послание о том, что мир достиг точки поворота в сторону мультиполярности. Такое мнение высказал американский политолог Скотт Беннетт 17 июня в разговоре с «Известиями».

«И это мультиполярность равенства, суверенитета и совместного сотрудничества для достижения общего успеха человечества, отдельных наций и экономик. И на самом деле разрушения гегемонии, колониальных империалистических войн, — всего того, что запускали США последние 20 лет, что идет в прямое противоречие с постулатами о США как о защитнике демократии и прав человека», — сказал он.

По мнению Беннета, мир уже понял, что слова Вашинтона о демократии уже давно являются неправдой.

В ходе пленарного заседания на ПМЭФ Путин указал, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура. По его мнению, это говорит о том, что «неоколониальная международная система прекратила свое существование», а многополярный мировой порядок укрепляется, что является неизбежным процессом.

13 июня президент Ирана Ибрахим Раиси указал на то, что сейчас складывается «новый международный порядок, справедливый, независимый и суверенный», который стремится «к независимости и свободе стран» и устанавливает справедливость в качестве принципа.

За день до этого основатель Глобального института будущего Чандран Наир заявил, что западные страны, отрицающие новую реальность, ожидает «великая расплата» в виде установления многополярного мира. Наир считает, что сложившаяся ситуация обусловлена пятью ключевыми тенденциями, из-за которых Запад вынужден приспосабливаться к многополярному будущему.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее также указывал на тот факт, что в настоящее время движение к глобальной многополярности стало геополитической реальностью. Так, новые мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке добиваются «впечатляющих успехов в различных областях».