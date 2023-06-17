Пасечник заявил о новом качественном составе мира

Мир меняется и меняет свой качественный состав, о чем заявил «Известиям» в пятницу, 16 июня, врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Да, вы знаете, мы все будем развиваться теперь по-новому. Мы услышали, что мир меняется, мир меняет свой качественный состав. То, о чем сказал президент. И, безусловно, самые главные слова президента — они звучат приблизительно так: «С нами в любом случае придется считаться», — отметил Пасечник.

Он также добавил, что все задачи, которые глава государства поставил, будут качественно выполнены в сроки.

12 июня врио главы ЛНР заявил, что регион в составе России получил новую жизнь, где государство обеспечивает социальную защиту граждан и модернизацию важнейших отраслей.

Ранее, 2 июня, Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР. По его словам, оно включает в себя председателя, его заместителей и 18 министров. Председателем назначен Сергей Козлов.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. Делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на форуме в этом году.