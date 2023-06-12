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Пасечник заявил о получении ЛНР новой жизни в составе России

Пасечник заявил, что ЛНР получила новую жизнь в составе России
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Фото: ТАСС/Максим Блинов
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Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник 12 июня заявил, что регион в составе России получил новую жизнь, где государство обеспечивает социальную защиту граждан и модернизацию важнейших отраслей.

«Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплоченность и взаимовыручка народов огромной страны. Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности — Луганщина, без преувеличения, получила новую жизнь», — говорится в поздравлении Пасечника с Днем России.

Как отметил Пасечник, совместными усилиями ЛНР удастся превратить в преуспевающий и самодостаточный регион России.

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Ранее, 2 июня, Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР. По его словам, оно включает в себя председателя, его заместителей и 18 министров. Председателем назначен Сергей Козлов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 апреля сказал, что правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития новых регионов страны. По его словам, для ее выполнения планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды и сформировать условия для дальнейшего роста, благосостояния граждан и защиты их прав.

20 апреля президент РФ Владимир Путин назвал позитивным налаживание управления в новых регионах РФ. Однако он отметил, что там проблем несопоставимо больше, чем в других субъектах страны. Тогда же он поручил чиновникам с заботой оказывать помощь коллегам из новых регионов.

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