Правительство утвердило программу развития новых регионов РФ

Правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития новых регионов страны. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительством подготовлена и принята долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов», — сказал он на заседании правительства России.

По словам Мишустина, для ее выполнения планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды и сформировать условия для дальнейшего роста, благосостояния граждан и защиты их прав.

Он дополнил, что в рамках реализации программы предстоит почти сначала выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, отмечается в сообщении пресс-службы российского правительства.

Согласно заявлению Мишустина, уже приняты некоторые важные законодательные акты.

30 сентября 2022 года Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Как заявил Мишустин, ускорение интеграционных процессов станет лучшим ответом на недружественные действия Запада.

В январе президент РФ Владимир Путин потребовал повысить уровень жизни в новых регионах страны. Он призвал правительство активнее работать в данном направлении.

В феврале российский лидер подписал закон об интеграции четырех регионов в российскую образовательную сферу. Так, в РФ будут признаны образовательные и образовательно-классификационные уровни, а также ученые степени, звания и должности педагогических и научно-педагогических работников, полученные в новых регионах.

В апреле глава государства призвал как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России, а также экономическое и образовательное.

В том же месяце Путин подписал пакет из восьми законов об интеграции новых регионов в судебную систему России. Согласно блоку законов, на территориях ДНР и ЛНР создаются верховный и арбитражный суды республик, а в Запорожской и Херсонской областях — областные и арбитражные суды.