Выступление Путина на пленарной сессии ПМЭФ. Главное

Президент России Владимир Путин 16 июня выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства затронул темы развития экономики РФ, взаимодействия с иностранными компаниями на российском рынке и хода спецоперации.

Об экономике России

По словам президента, II квартал 2022 года был самым сложным периодом для экономики России. Он отметил, что тогда «перекраивалась вся ткань деловой и хозяйственной жизни», стремительно менялись обстоятельства, порядок торговли, расчетов и логистики. Однако выбранная государством и бизнесом стратегия дала свои плоды.

Глава государства подчеркнул, что «перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила от своих принципов экономического развития» и сохранила устойчивость экономики.

Путин указал, что в стране набирают силу позитивные макроэкономические тенденции. Так, в апреле 2023 года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 3,3% в годовом выражении. При этом, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), к концу года этот показатель вырастет на 0,7%. Однако глава государства допустил рост на 1,5–2% по итогам года.

Президент также заявил, что Россия постепенно «слезает с нефтегазовой иглы». При этом нефтегазовые доходы в стране с января по май 2023 года выросли на 9,1%. Он уточнил, что речь идет о доходах бюджета, которые не касаются экспорта нефти и газа, что означает рост реального сектора экономики РФ.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что инфляция в России ниже, чем во многих государствах Запада. Она составляет 2,9% и близка к историческому минимуму. Безработица в РФ на данный момент находится на уровне 3,3%. Путин отметил, что такой низкой она еще не была ни разу в истории страны.

Кроме того, президент рассказал, что в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн россиян. Уровень бедности при этом оказался ниже двузначной отметки и составил 9,8%. Он также отметил, что за год доходы наименее обеспеченных граждан страны выросли примерно на 30%. По словам Путина, реальные располагаемые доходы россиян вернулись к росту в IV квартале 2022 года и должны его продолжить в текущем году.

Российский лидер также сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране повысят на 18,5% с 1 января 2024 года, а к 2030 году он должен вырасти как минимум вдвое.

О российском бизнесе

В ходе выступления на ПМЭФ Путин призвал свести к минимуму наказания бизнеса по «резиновым» статьям и убрать проверки предпринимателей непрофильными органами. По словам президента, если бизнес не несет в себе рисков причинения вреда гражданам и окружающей среде, то его вообще не нужно подвергать проверкам, будет достаточно профилактических мероприятий.

Российский лидер также предложил увеличить вдвое порог крупного и особо крупного ущерба, не связанного с хищениями. Он отметил, что этот порог не менялся более 10 лет. Кроме того, президент призвал ликвидировать «размытые формулировки» и «резиновые статьи» в уголовном законодательстве для более четкого регулирования экономической жизни страны и деятельности бизнеса.

Путин также предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям во время режима моратория. По его словам, это станет шагом навстречу российским предпринимателям.

Помимо этого, глава государства сообщил, что в РФ могут ввести льготный переходный режим налогообложения для компаний, «вырастающих» из критериев малых и средних предприятий (МСП). Он отметил, что сейчас у компаний мало стимулов расти, так как после этого они потеряют право на льготное налогообложение. Поэтому предприниматели прибегают к разным ухищрениям, чтобы остаться в секторе МСП, в том числе дробят бизнес. Чтобы избежать этого, нужно создать условия для плавного перехода.

О западных компаниях на российском рынке

В ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ Путин заявил, что Россия никогда и никого не выгоняла со своего рынка, у всех иностранных партнеров был выбор. При этом он отметил, что уход транснациональных компаний стал мощным стимулом для российского бизнеса. Так, в стране освободилось до 2 млн кв. м торговой площади, а зарубежные компании оставили нишу под 2 трлн рублей, которую заняли отечественные предприниматели.

В то же время глава государства подчеркнул, что Россия не «закрывает двери» для западных производителей, покинувших страну из-за санкций, если они решат вернуться. Президент указал, что открытость экономики является одним из важнейших принципов РФ.

Российский лидер добавил, что в период с января по апрель внешняя торговля страны оказалась «в плюсе» на $22,6 млрд. За весь 2022 год профицит текущего счета составил 233 млрд рублей.

При этом Путин назвал разбоем и средневековьем конфискацию имущества российских бизнесменов на Западе. Он подчеркнул, что таким образом западные страны нарушают собственное и международное законодательство и призвал отечественных предпринимателей вкладывать деньги во внутреннюю экономику страны.

О спецоперации по защите Донбасса

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент напомнил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы остановить начатую киевским режимом в 2014 году войну против Донбасса. Он также отметил, что западные партнеры вводили Москву в заблуждение, не собираясь выполнять Минские соглашения.

Глава государства подчеркнул, что Запад предпринимает все усилия, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение на поле боя, но Кремль уже поставил перед собой определенные цели. Так, одной из ключевых задач является денацификация Украины.

Путин также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при контрнаступлении несут в 10 раз больше потерь, чем российские войска. По его словам, Киев потерял уже 186 танков и 418 бронемашин.

Президент сообщил, что в настоящий момент ВСУ пытаются прорвать российские позиции на Времевском выступе, однако у них нет шансов на успех, так же как и на других направлениях. Глава государства добавил, что украинская сторона использует в контрнаступлении стратегические резервы, но ни на одном из участков боевых действий они не достигли поставленных задач.