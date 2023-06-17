Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме заявили об отсутствии необходимости корректировать ядерный потенциал
Общество
Синоптики спрогнозировали до 29 градусов тепла в Москве в субботу
Экономика
«Роснефть» и китайская нефтегазовая корпорация перешли на оплату сырья в нацвалютах
Экономика
В Минпромторге исключили отказ от параллельного импорта iPhone
Мир
Захарова заявила об интересных идеях зарубежных стран по украинскому кризису
Наука и техника
Мантуров заявил о принятии всех мер по реализации плана по импортозамещению в РФ
Мир
Глава МИД Франции призвала сохранять каналы диалога с Россией
Авто
Петушенко рассказал о планах пустить беспилотные грузовики до Екатеринбурга в 2024 году
Политика
Балицкий назвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС профанацией
Экономика
Глава Минфина РФ Силуанов указал на позитивные изменения в бюджетной политике
Общество
В Севастополе возобновили электроснабжение после сбоя автоматики
Спорт
ФК «Балтика» продлит контракт с Игнашевичем
Сюжет:

Швыдкой указал на отсутствие чувственности у ИИ для работы с искусством

0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Искусственный интеллект (ИИ) не напишет такие произведения, как «Война и мир», потому что в искусстве важна чувственность. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по межкультурному взаимодействию Михаил Швыдкой 16 июня «Известиям».

«Еще раз повторю: никто не напишет ни «Иваново детство», ни Рублева, и даже никто не напишет «На Дерибасовской хорошая погода», не говоря уже о «Летят журавли», не напишут «Войну и мир». Искусственный интеллект [такое] не напишет. Есть еще один важный момент. Вы поймите, если мы говорим об искусстве, то в искусстве очень важна чувственность», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По информации AS USA, американские студии и стриминговые компании изучают возможность использования искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, для написания сценариев на основе книг и произведений, находящихся в открытом доступе. Подобная информация возмутила сценаристов и стала одной из причин забастовок.

Говоря о пленарном заседании на ПМЭФ, Швыдкой отметил, что президент РФ Владимир Путин выступил с позицией уверенности в будущем России.

«Но, я повторю, главное ощущение, которое сложилось — ощущение уверенности в завтрашнем дне России. Есть ощущение, что Россия справится, а это очень важно сегодня. Это не только интеллектуальный, но эмоциональный посыл, который будет воспринят и будет воспринят не только в России», — указал он.

В суверенитетном порядке: на ПМЭФ оценили экономику новой реальности
Разворот России на Восток и Юг, гости из стран СНГ, Индии, ОАЭ и «Девочка с персиками» в новом прочтении — главное на форуме за день

16 июня глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что существующим интеллектуальным киберсистемам до настоящего интеллекта еще «прыгать и прыгать», так что даже в текущем столетии вряд ли появится реальный киберинтеллект. Касперский добавил, что использование машинного обучения небезупречно, если вспомнить, как его адаптируют под свои задачи кибермошенники.

Вице-президент, главный технический директор VK Александр Тоболь на полях ПМЭФ в четверг, 15 июня, отметил, что корпорация уже давно инвестирует в развитие искусственного интеллекта. Тоболь спрогнозировал, что ИИ займет свое место во всех сферах бизнеса.

Тогда же вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 о том, что искусственный интеллект вносит существенный вклад в мировую экономику. Это стимулирует Россию довести выгоду от ИИ до 1 трлн рублей к 2025 году.

Первый заместитель председателя «Сбера» Александр Ведяхин в ходе экономического форума заявил, что следующим шагом в развитии технологий ИИ станет создание аудиторских программ, которые будут проверять решения, принимаемые искусственным интеллектом.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023