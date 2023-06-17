Швыдкой указал на отсутствие чувственности у ИИ для работы с искусством

Искусственный интеллект (ИИ) не напишет такие произведения, как «Война и мир», потому что в искусстве важна чувственность. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по межкультурному взаимодействию Михаил Швыдкой 16 июня «Известиям».

«Еще раз повторю: никто не напишет ни «Иваново детство», ни Рублева, и даже никто не напишет «На Дерибасовской хорошая погода», не говоря уже о «Летят журавли», не напишут «Войну и мир». Искусственный интеллект [такое] не напишет. Есть еще один важный момент. Вы поймите, если мы говорим об искусстве, то в искусстве очень важна чувственность», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По информации AS USA, американские студии и стриминговые компании изучают возможность использования искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, для написания сценариев на основе книг и произведений, находящихся в открытом доступе. Подобная информация возмутила сценаристов и стала одной из причин забастовок.

Говоря о пленарном заседании на ПМЭФ, Швыдкой отметил, что президент РФ Владимир Путин выступил с позицией уверенности в будущем России.

«Но, я повторю, главное ощущение, которое сложилось — ощущение уверенности в завтрашнем дне России. Есть ощущение, что Россия справится, а это очень важно сегодня. Это не только интеллектуальный, но эмоциональный посыл, который будет воспринят и будет воспринят не только в России», — указал он.

16 июня глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что существующим интеллектуальным киберсистемам до настоящего интеллекта еще «прыгать и прыгать», так что даже в текущем столетии вряд ли появится реальный киберинтеллект. Касперский добавил, что использование машинного обучения небезупречно, если вспомнить, как его адаптируют под свои задачи кибермошенники.

Вице-президент, главный технический директор VK Александр Тоболь на полях ПМЭФ в четверг, 15 июня, отметил, что корпорация уже давно инвестирует в развитие искусственного интеллекта. Тоболь спрогнозировал, что ИИ займет свое место во всех сферах бизнеса.

Тогда же вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 о том, что искусственный интеллект вносит существенный вклад в мировую экономику. Это стимулирует Россию довести выгоду от ИИ до 1 трлн рублей к 2025 году.

Первый заместитель председателя «Сбера» Александр Ведяхин в ходе экономического форума заявил, что следующим шагом в развитии технологий ИИ станет создание аудиторских программ, которые будут проверять решения, принимаемые искусственным интеллектом.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.