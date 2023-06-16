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Касперский объяснил свой скептицизм к искусственному интеллекту

Евгений Касперский: до настоящего интеллекта киберсистемам еще прыгать и прыгать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Существующим интеллектуальным киберсистемам до настоящего интеллекта еще «прыгать и прыгать», так что даже в текущем столетии вряд ли появится реальный киберинтеллект, заявил 16 июня в кулуарах ПМЭФ глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

«Я отношусь скептически к термину искусственный интеллект, потому что под ним понимают очень умные интеллектуальные киберсистемы. На самом деле, до настоящего интеллекта этим киберсистемам еще прыгать, прыгать и прыгать. Я не думаю, что даже этот настоящий киберинтеллект появится в этом столетии», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Касперский добавил, что использование машинного обучения не безупречно, если вспомнить, как его адаптируют под свои задачи кибермошенники.

«Систему машинного обучения мы используем для того, чтобы ловить новые, очень сложные, очень профессиональные атаки. Плохо то, что некоторые киберпреступные банды начинают тоже использовать системы машинного обучения для организации атак», — пояснил он.

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Также на форуме Касперский сообщил, что эксперты «Лаборатории Касперского» в этом году зафиксировала больше целевых атак на крупный бизнес и объекты инфраструктуры, чем годом ранее. Он подчеркнул, что по всему миру такие атаки становятся более профессиональными.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 15 июня заявил «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 о том, что искусственный интеллект вносит существенный вклад в мировую экономику. Это стимулирует Россию довести выгоду от ИИ до 1 трлн рублей к 2025 году.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент РФ Владимир Путин.

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