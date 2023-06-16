Kaspersky заявил об участившихся кибератаках на крупный бизнес

«Лаборатория Касперского» в этом году зафиксировала больше целевых атак на крупный бизнес и объекты инфраструктуры, чем годом ранее, о чем рассказал журналистам глава компании Евгений Касперский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня.

«Стало больше целевых атак на объекты инфраструктуры, на большие компании. Про атрибуцию говорить не буду, потому что в большинстве случаев атрибуция, кто за этим стоит, это уже не наша компетенция, потому что мы видим только то, что происходит», — заявил Касперский «РИА Новости».

Он подчеркнул, что по всему миру такие атаки становятся все более профессиональными, потому что «юные мошенники взрослеют, учатся, обмениваются информацией». По его словам, злоумышленники организуют свои «кибербанды», в которых работают десятки человек.

За день до этого управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова рассказала, что аферисты в России начали использовать чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT для фишинга (интернет-мошенничества). Так мошенники генерируют фишинговые письма, составленные грамотнее и внушающие большее доверие.

4 марта зампред «Сбера» рассказал о технологии защиты от Deepfake (замена лица на фото или в видео с помощью нейросети). По его словам, в прошлом году «Сбер» запатентовал два изобретения, позволяющих выявлять Deepfake. Отмечается, что эффективность системы при замерах составила 98%.