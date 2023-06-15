Директор Kaspersky раскрыла новый способ мошенничества при помощи ChatGPT

Аферисты в России теперь начали использовать чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT для фишинга (интернет-мошенничества). Об этом 15 июня рассказала управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

По ее словам, искусственный интеллект (ИИ) представляет как новые возможности, так и угрозы. Так, мошенники с помощью ChatGPT генерируют фишинговые письма, составленные грамотнее и внушающие большее доверие.

«Он пока все еще не очень умный — безусловно, он обучается и совершенствуется, но пока на совсем сложные вещи он не способен», — подчеркнула Кулашова в беседе с «РИА Новости» на рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Она отметила, что такой метод интернет-атаки может использоваться не только против пользователей, но и организаций, однако применение ИИ обходится дорого, и есть способы противостоять подобному способу мошенничества, передает «Газета.Ru».

12 июня интернет-специалист и исполнительный директор фулфилмент-оператора «TEAM DEEM» Дарья Татаринова рассказала, что мошенники стали часто реализовывают свои схемы кражи денег или личных данных на людях всех возрастов при помощи фишинговых сайтов и приложений, а также при сканировании QR-кодов. Чтобы избежать скачивания поддельных приложения, эксперт посоветовала заходить на официальные сайты нужных компаний и оттуда по ссылке скачивать необходимое приложение.

Ранее, 28 марта, в компании T.Hunter рассказали «Известиям», что мошенники начали использовать ChatGPT для фишинга. Это позволяет автоматизировать процесс рассылки, повысить достоверность текстов и, соответственно, вероятность обмана пользователей.