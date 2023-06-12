Россиянам перечислили самые распространенные схемы обмана в интернете

Интернет-мошенники часто реализовывают свои схемы кражи денег или личных данных на людях всех возрастов при помощи фишинговых сайтов и приложений, а также при сканировании QR-кодов. Об этом в понедельник, 12 июня, рассказала интернет-специалист и исполнительный директор фулфилмент-оператора «TEAM DEEM» Дарья Татаринова в беседе с «Газетой.Ru».

В интернете наиболее распространен фишинг и сайты-подделки, количество которых увеличилось после ухода с российского рынка многих мировых брендов, отметила эксперт.

«В месяц на таких сайтах мошенники зарабатывают до $100 млн. И это только официальные данные. Поэтому перед совершением покупки внимательно изучите сайт, особенно вкладки «контакты» и «доставка». Не попасться мошенникам очень просто, если убедиться в том, что сайт, на котором вы находитесь официальный», — рекомендовала эксперт.

Такая же ситуация будет и с поддельными мобильными приложениями интернет-магазинов, банков и иных коммерческих и даже государственных организаций. Такие приложения с большой вероятностью несут вместе с собой в загрузку вредоносное ПО, которое похитит как личные данные, так и денежные средства.

Чтобы избежать скачивания поддельных приложения, эксперт посоветовала заходить на официальные сайты нужных компаний и оттуда по ссылке скачивать необходимое приложение. Однако даже так стоит проверить отзывы других пользователей, акцентировав особое внимание на негативной оценке.

Необходимо немедленно удалить приложение, если логотип или цвет отличны от официального сайта, подчеркнула Татаринова.

«Очередная опасность в интернете — фейковые распродажи и розыгрыши. Так пользователям приходят уведомления о выигрыше в розыгрыше или же о возможности блокировки аккаунта чужими пользователями. При этом внизу просят перейти по неизвестной ссылке, чтобы узнать подробности. После перехода юзер дарит мошенникам все свои личные данные», — предостерегла интернет-специалист.

Очередной способ кражи денежных средств — использование QR-кодов, после сканирования которого со счетов списываются деньги. Например, мошенники размещают на стенах и асфальтах листовки с кодами или отправляют их чат-боты, обещая при сканировании высокие зарплаты, избавление от кредитов или скидках в магазинах, заключила интернет-специалист.

Накануне генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал о способах удалить номер телефона из базы спамеров. Полностью удалить себя из всех баз данных невозможно, однако временную защиту от звонков и SMS спамеров пользователь смартфона получает при смене старого номера телефона на новый, именно созданный недавно и не использованный ранее никем.

Также юрист Евгений Антонов назвал порядок действий в случае обнаружения оформленного мошенниками кредита. По его словам, если кредит получен только с использованием персональных данных заемщика, который при этом фактически денег не получал (в том числе на счет), никаких документов рукописной или электронной подписью не подписывал, а в документах кредитора указаны чужие номера телефонов и адреса электронных почт, то тогда есть все шансы доказать отсутствие реальной выдачи кредита номинально числящемуся заемщику и выплачивать кредит не придется. В результате потерпевшей будет считаться кредитная организация.