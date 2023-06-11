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Эксперт назвал способ удалить номер телефона из базы спамеров

Аналитик Кусков: на время удалиться из базы спамеров можно, сменив номер телефона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Каждый день спамеры делают рассылку рекламы пользователям смартфонов через звонки и SMS, а некоторые получают ее по несколько раз на дню. О возможном удалении себя из базы таких спамеров в воскресенье, 11 июня, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Полностью удалить себя из всех баз данных невозможно, потому что существует множество различных публичных и непубличных источников, в которых вы находитесь и о которых вы можете даже не знать, отметил эксперт. По его словам, в некоторые базы люди вносят себя самостоятельно, например, при оформлении карт лояльности или при регистрации в различных социальных сетях. В таком случае можно удалить себя из них.

Трудности появляются, когда номер телефона просят какие-то организации. К примеру, он есть в базах данных операторов банковских структур, в бюро кредитных историй, в случаях, когда вы оформляете на себя кредит. Как уточнил Кусков, эти базы продаются повсюду, в том числе в даркнете, а оттуда человек ничего не сможет удалить.

Временную защиту от звонков и SMS спамеров пользователь смартфона получает при смене старого номера телефона на новый, именно созданный недавно и не использованный ранее никем. Такой номер временно будет отсутствовать во всех базах данных.

«Но через некоторое время так или иначе обновления базы будут и ваш телефон появится в возможной спам-рассылке», — констатировал Кусков.

Единственный выход — не оставлять свои номера телефонов нигде. Эксперт порекомендовал не светить свой основной номер телефона, а для рекламных объявлений, которые могут заинтересовать, купить отдельные SIM-карты.

При этом специалист пояснил, что защититься полностью практически невозможно, поскольку рекламщики и мошенники не дремлют.

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Накануне генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов рассказал, как обезопасить пожилых людей от телефонных мошенников. Самым простым методом является звонок по видеосвязи. Также, чтобы обезопасить пожилых родственников от мошеннических звонков, можно придумать кодовое слово, отметил эксперт.

Также юрист Евгений Антонов назвал порядок действий в случае обнаружения оформленного мошенниками кредита. По его словам, если кредит получен только с использованием персональных данных заемщика, который при этом фактически денег не получал (в том числе на счет), никаких документов рукописной или электронной подписью не подписывал, а в документах кредитора указаны чужие номера телефонов и адреса электронных почт, то тогда есть все шансы доказать отсутствие реальной выдачи кредита номинально числящемуся заемщику и выплачивать кредит не придется. В результате потерпевшей будет считаться кредитная организация.

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