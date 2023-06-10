Киберэксперт назвал способы проверки телефонных мошенников

Генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов 10 июня рассказал, как обезопасить пожилых людей от телефонных мошенников.

В беседе с агентством «Прайм» он объяснил, что при звонке якобы родственника в беде есть несколько способов проверить, не звонят ли злоумышленники. Самым простым методом является звонок по видеосвязи. Также, чтобы обезопасить пожилых родственников от мошеннических звонков, можно придумать кодовое слово.

«На помощь придет кодовое слово для нестандартных ситуаций. Оно должно быть простым, легко запоминающимся — дом, солнце, любовь, опасность, помощь и т.д. Например, пожилой бабушке звонит якобы ее внук и рассказывает про ДТП по его вине, в которое он только что попал. Нужны деньги. Тогда бабушка просит его назвать кодовое слово. Если «внук» его не знает или говорит, что забыл, то это мошенник и необходимо положить трубку», — рассказал Арбузов.

Как отметил эксперт, наиболее распространенными сценариями мошенничества в России по-прежнему остаются звонки из банков, военкоматов, полиции и других ведомств. В качестве предотвращения действий злоумышленников Арбузов предложил использовать неполное имя при оплате товаров в интернете, а также завести отдельную банковскую карту для этих целей.

Кроме того, по словам Арбузова, номер телефона звонившего можно проверить в интернете. Однако стоит учитывать, что многие мошенники раз в пару дней меняют номера. Также существуют сервисы, которые при звонке отмечают номера индикаторами безопасности, сигнализируя о том, что это может быть реклама или мошенники, добавил он.

Ранее, 5 июня, МВД РФ рассказало, что мошенники придумали новую схему обмана, по которой злоумышленники рассказывают своим жертвам о похищении человека. Сначала аферисты, представляясь правоохранителями, убеждают свою жертву, что на нее якобы мошенники оформляют кредиты, и предлагают принять участие в операции по их задержанию. Затем граждане якобы в рамках операции переводят им все деньги.