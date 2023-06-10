Назван порядок действий в случае обнаружения оформленного мошенниками кредита

Мошенники используют разные схемы оформления кредита на россиян. Юрист Евгений Антонов рассказал «Известиям» 10 июня, что делать при обнаружении такого займа, куда обращаться и как избегать подобных ситуаций.

«Сиюминутную актуальность проблемы хищения денежных средств в связи с получением кредита трудно переоценить. Множество разнообразных схем мошенничества условно можно разделить на две группы: когда гражданин не участвует в оформлении кредита, а узнает об этом по прошествии времени, и когда лицо непосредственно оказывает содействие третьим лицам в хищении кредитных средств», — объяснил эксперт.

По его словам, если кредит получен только с использованием персональных данных заемщика, который при этом фактически денег не получал (в том числе на счет), никаких документов рукописной или электронной подписью не подписывал, а в документах кредитора указаны чужие номера телефонов и адреса электронных почт, то тогда есть все шансы доказать отсутствие реальной выдачи кредита номинально числящемуся заемщику и выплачивать кредит не придется. В результате потерпевшей будет считаться кредитная организация.

«В случаях, когда заемщик непосредственно участвовал в оформлении кредита, например называл звонящим свои данные, диктовал пароли и коды, оформлял кредит дистанционно, выпускал банковские карты, реально получал деньги, а после получения средств передал или перечислил их мошенникам, — такой кредитный договор за редким исключением признается заключенным и его придется отдавать. Потерпевшим в данном случае будет уже не банк или МФО, а сам обманутый гражданин», — сказал Антонов.

Юрист уточнил, что действия пострадавших, узнавших об оформленном на них кредите, зависят от того, на какой стадии это произошло.

«Когда поступила информация от самой кредитной организации ввиду просрочки платежей, следует уведомить ее о том, что никаких кредитов не оформлялось, а также запросить копии всех документов и электронных сведений, на основании которых кредитор считает гражданина заемщиком. При этом важно не предоставлять никаких дополнительных данных. По опыту — часто сама организация проводит проверку, фиксирует факт мошенничества с ее деньгами и снимает все требования с номинального заемщика», — объяснил он.

Эксперт назвал более сложной ситуацию, при которой человек получает исковое заявление от кредитора, судебную повестку или уже списываются судебными приставами денежные средства с его счетов по решению суда.

«Когда решение суда вступило в законную силу и судебными приставами уже осуществляется его исполнение, следует выяснить, каким судом принято решение, получить копию этого решения и ознакомиться с материалами гражданского дела с целью его дальнейшего обжалования и отмены», — добавил Антонов.

Он подчеркнул, что надежнее обратиться к юристу, так как без специальных знаний будет очень трудно оспорить такие решения и действия.

Для того чтобы подобный инцидент не произошел, нельзя никакими действиями оказывать содействие злоумышленникам (надежнее обратиться лично в банк), не следует открыто хранить пароли, коды, реквизиты и паспортные данные, рекомендовал эксперт.

«При хищении документов, карт, мобильного телефона — незамедлительно обращаться в банк и оператору мобильной связи с целью их блокировки; писать заявление в полицию о хищении либо утрате паспорта», — подчеркнул он.

Чтобы отследить обращения в суд, достаточно проверять почтовый ящик по месту прописки не реже двух раз в неделю, получать сведения о долгах на сайте Федеральной службы судебных приставов.

«Дополнительной мерой профилактики может быть запрос информации о выданных кредитах в бюро кредитных историй», — заключил Антонов.

Ранее, 29 мая, в компании F.A.С.С.T. (разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями) рассказали «Известиям», что в марте-апреле 2023-го число попыток перехвата учетных записей пользователей в сервисах дистанционного банковского обслуживания выросло на 59% по сравнению с январем-февралем. Эксперты предупредили, что такие действия мошенников могут привести к утрате контроля за личным кабинетом и, как следствие, к потере денег.