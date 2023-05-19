Ролик без палочки: мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи

Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи , сообщили «Известиям» в ВТБ, информацию подтвердили в крупнейших банках и компаниях по кибербезопасности. Злоумышленники имитируют работу cool-центра, пытаясь повысить доверие к себе . Они также ставят на аватар логотип финорганизации и присылают фото поддельных банковских документов. В ЦБ и прокуратуре Москвы подчеркнули: финансовые данные нельзя передавать собеседникам вне зависимости от того, связываются они по телефону или через мессенджеры.

Светят лицом

Новая схема мошенничества работает в два этапа , рассказал «Известиям» старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Злоумышленники представляются сотрудниками банков. Первый звонок они совершают, как правило, через мессенджер или по обычному телефону. Если собеседник не верит, что с ним общается представитель финансовой организации, то мошенник перезванивает по видеосвязи, изображая обслуживание из банковского офиса , сообщил он. В результате у жертвы не остается сомнений в достоверности слов звонящего.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Затем мошенники используют уже стандартные схемы, чтобы получить доступ к деньгам клиента , уточнил Никита Чугунов. Например, убеждают оформить кредитную заявку, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на «безопасный счет», обновить банковское приложение или скачать средства удаленного доступа, чтобы проверить его работу. В итоге они запрашивают SMS-коды под разными предлогами для получения доступа в личный кабинет клиента.

— Сегодня мессенджеры стали основным каналом для активности мошенников. Доля звонков в них выросла почти на 15 п.п. с начала года и сейчас достигает 64% , существенно обогнав телефонные атаки. Они совершаются исключительно с целью получения персональной информации в преступных целях, а также, возможно, фотографий и видеоизображений клиентов, — рассказал Никита Чугунов.

Об этой схеме обмана знают в Ренессанс Банке и МТС Банке, а также в Infosecurity a Softline Company. В МТС Банке уточнили: такой тренд в социальной инженерии появился около двух месяцев назад, и он опаснее, чем просто звонок. Уровень давления на клиента намного выше . Люди еще больше теряются и поддаются влиянию злоумышленников, подчеркнули в кредитной организации.

Важна и психология жертвы: люди склонны больше доверять человеку, которого видят, добавили в Infosecurity a Softline Company.

Фото: ТАСС/Олег Елков

Когда злоумышленники используют мессенджеры, они ставят логотип кредитной организации на аватаре , говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. По его словам, число звонков по этому каналу связи растет с прошлого года. Основная причина — в активной работе со стороны регуляторов и операторов связи, полагает Михаил Иванов.

В конце 2021 года вступил в силу закон о блокировке звонков и SMS-сообщений из-за рубежа в Россию по подменным номерам. Злоумышленники, как правило, связываются с потенциальной жертвой из-за границы и подставляют банковские номера для повышения доверия. Алгоритмы кредитных организаций, в свою очередь, стараются выявить подозрительные переводы в массе других операций и временно приостановить их, добавили в Ренессанс Банке.

Связь и видео

Чтобы убедить абонента, что звонящий действительно сотрудник банка или правоохранительного органа, злоумышленники могут направить в различных мессенджерах фото поддельных служебных удостоверений либо банковских документов , сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Она подчеркнула: в действительности сотрудники банков и правоохранительных органов никаких документов в мессенджерах никогда не направляют .

— Они не предлагают гражданам принять участие в мероприятиях, связанных со снятием и переводом денежных средств на якобы безопасные счета либо передачей их курьерам, оформлением кредитов, продажей квартир и иного имущества. Мы напоминаем, что нельзя сообщать личные и финансовые данные, в том числе данные банковских карт, секретные коды, поступающие по SMS, посторонним людям, кем бы они ни представлялись, — заявила Людмила Нефедова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Банке России также рекомендовали сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, как бы их ни пытались узнать . При возникновении любых сомнений лучше самостоятельно позвонить в банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне карты, сказали в регуляторе.

В Минцифры ранее призывали кредитные организации не оказывать услуги через мессенджеры . В ведомстве обосновывали это так: не следует приучать граждан, что этот канал может быть официальным для взаимодействия с банками . С 1 марта 2023 года в силу вступил закон, который запрещает им использовать иностранные мессенджеры для передачи целого ряда личных и финансовых данных.

Впрочем, кредитное обслуживание с использованием видеосвязи не получило широкого развития в России, поэтому и подобный мошеннический сценарий не будет распространяться , ожидают в УБРиР. При этом в декабре 2022-го о запуске своего банка в Telegram заявил «Альфа», а в феврале 2023-го — ВТБ.