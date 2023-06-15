Вице-президент VK Тоболь рассказал о роли искусственного интеллекта в бизнесе

Вице-президент, главный технический директор VK Александр Тоболь на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 15 июня, отметил, что корпорация уже давно инвестирует в развитие искусственного интеллекта.

«Нет ни одного кусочка соцсети, который не использовал бы ИИ. Если мы говорим про сервис звонков, шумоподавление — искусственный интеллект, распознавание аудиосообщений — искусственный интеллект, переводы на разные языки — искусственный интеллект. <…> И здесь я буду с той стороны, что не вижу никакой сингулярности, никакого глобального изменения. Это поступательное развитие», — сказал он в ходе сессии «Сингулярность наступила: ИИ VS человек — какой будет новая реальность?».

Тоболь спрогнозировал, что ИИ займет свое место во всех сферах бизнеса.

«Человек, который использует искусственный интеллект, будет гораздо сильнее, чем ИИ или те люди, которых заменили. Я более 20 лет программирую и помню, когда оператор ПК — человек, который умеет пользоваться компьютером, интернетом. Это какой-то гик, к которому все приходят с вопросами. С ИИ такая же история, мы все научимся ими пользоваться», — предрек эксперт.

Кроме того, вице-президент VK добавил, что все люди смогут обучиться и стать промпт-инженерами, так как интерфейс нейросетей становится всё проще.

«В ближайшее время мы все сможем этим пользоваться», — подчеркнул он.

Ранее в этот день вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в беседе с «Известиями» в рамках ПМЭФ назвал искусственный интеллект очень мощным инструментом повышения эффективности любых рутинных процессов. По его мнению, ИИ может замещать большое количество традиционных профессий. В РФ свыше 20% компаний начали использовать эту технологию, дополнил Чернышенко.

Первый заместитель председателя «Сбера» Александр Ведяхин в ходе экономического форума заявил, что следующим шагом в развитии технологий ИИ станет создание аудиторских программ, которые будут проверять решения, принимаемые искусственным интеллектом.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент РФ Владимир Путин.