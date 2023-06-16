В Греции фанаты сорвали баскетбольный матч финальной серии

Баскетбольный матч финальной серии плей-офф чемпионата Греции прервали из-за беспорядков. Во время игры произошла стычка между фанатами «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса», передает телеканал «Известия». Болельщики взрывали петарды и ломали на стадионе кресла. В результате игру возобновлять не стали, победу со счетом 63:35 засчитали «Олимпиакосу». Титул чемпиона страны команда завоевала второй раз подряд.

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