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Политолог назвал аморальным требование Польшей репараций от России

Политолог Аверьянов назвал аморальным требование Польшей репараций от России
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Фото: Global Look Press
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Требование Польшей репараций от России является аморальным. Об этом 16 июня «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик сообщил, что власти страны намерены до очередных парламентских выборов, запланированных на осень, составить отчет о военном ущербе, который, как утверждают в Варшаве, был причинен республике Советским Союзом во время Второй мировой войны.

По мнению политолога, требование репараций — это очередной предвыборный ход партии «Право и справедливость», которая при помощи жесткой антироссийской риторики пытается мобилизовать консервативный польский электорат.

«На мой взгляд, на выборах такая риторика партии «Право и справедливость» не принесет результатов, потому что поляки настроены не настолько русофобски, как об этом хотелось бы думать [главе партии] Ярославу Качиньскому и другим лидерам правящей партии», — сказал он.

Аверьянов подчеркнул, что Варшава не имеет права требовать от России репарации.

«Как известно, Красная армия освободила Польшу от немецкой оккупации. Это само по себе уже бесценно. После этого даже аморально говорить о каких-то компенсациях вреда, о каких-то репарациях. <…> Советский Союз всячески помогал, в том числе экономически, Польской Народной Республики, поэтому серьезных оснований требовать репараций у Варшавы нет», — объяснил эксперт.

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И при чем тут создание комиссии по «российскому влиянию»

В начале мая глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша может потребовать репарации от России после того, как получит выплаты от Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непонятными заявления Польши о желании получить репарации и от Германии, и от РФ.

В конце января заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Варшава инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате репараций. Он отметил, что проект резолюции касается изучения правомочности Варшавы на получение компенсации от ФРГ. Он сообщил тогда, что проект подписан 35 парламентариями из 11 стран Совета Европы.

В правительстве Германии со своей стороны неоднократно указывали, что не будут ничего платить, и напомнили, что Варшава отказалась от репараций еще в 1953 году. В начале января в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказывается обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны.

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