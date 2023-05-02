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Песков назвал непонятными заявления Польши о репарациях от России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 2 мая, на брифинге назвал непонятными заявления Польши о желании получить репарации и от Германии, и от РФ.

«Мы не хотели бы такие, скажем так, непонятные заявления как-то комментировать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос «Известий».

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Ранее в этот же день глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша может потребовать репарации от России после того, как получит выплаты от Германии.

В конце января заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Варшава инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате репараций. Он отметил, что проект резолюции касается изучения правомочности Варшавы на получение компенсации от ФРГ. Он сообщил тогда, что проект подписан 35 парламентариями из 11 стран Совета Европы.

В правительстве Германии со своей стороны неоднократно указывали, что не будут ничего платить, и напомнили, что Варшава отказалась от репараций еще в 1953 году. В начале января в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказывается обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны.

В декабре научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов рассказал «Известиям», что Польша не имеет юридических оснований для требования репараций. По его словам, все вопросы, связанные с репарациями, были закрыты в ходе присоединения ГДР к ФРГ в 1990 году.

Польские политики неоднократно выступали с инициативой потребовать деньги не только у ФРГ, но и у России. Так, в сентябре прошлого года президент Польши Анджей Дуда одобрил эту идею. Тогда Песков отмечал, что подобные идеи только вредят престижу страны и существенно осложняют контакты не только с Россией, но и с польскими союзниками.

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