Путин заявил о сохранении за Россией шестого места в мире по ППС

Россия сохранит шестое место в мире по паритету покупательной способности (ППС). Об этом 16 июня заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сомнений нет, что в ближайшие годы мы сохраним шестое место, если считать ВВП по паритету покупательной способности. Впереди Китай, США, Япония, Индия, Германия. К этой когорте ведущих экономик мира приближается Индонезия, потому что быстро растет население, быстро растет экономика, в развивающихся экономиках происходит очень мощный процесс», — сказал Путин.

По его словам, макроэкономическая стабильность и то, как складывается экономическая ситуация, обеспечивают России шестое место по этому показателю.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что банковская система РФ является здоровой, обладает запасом настоящего капитала и может играть большую роль в финансировании трансформации.

В свою очередь, помощник президента РФ Максим Орешкин заявил о достижении баланса в экономике России. По его словам, об этом говорит ситуация с безработицей и инфляцией в стране. По его мнению, бизнес сложнее бы справлялся, если бы не было гарантий по кредитам, бюджетных вливаний и механизмов поддержки ЦБ.

Ранее, 14 июня, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России прошла сложный период с удивительной устойчивостью, падение ВВП составило 2,1% по итогам прошлого года. По его прогнозу, 2023 год закончится ростом на 2%.

7 июня президент России Владимир Путин в телеграмме участникам ПМЭФ также указал на возможный рост ВВП России на 1–2% в 2023 году. Он отметил важность максимального использования открывающихся возможностей.