Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД заявили о желании Запада иметь эксклюзив на разрешение украинского конфликта
Мир
Путин заявил о вовлечении НАТО в конфликт на Украине
Мир
NRK узнал о просьбе Байдена к генсеку НАТО остаться на посту еще на год
Армия
Балицкий заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском фронте
Общество
Пребывание иконы «Троица» в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля
Политика
Путин на ПМЭФ почтил память Берлускони минутой молчания
Мир
Барабанщик Rammstein высказал мнение о скандале с Линдеманном
Мир
СМИ сообщили о блокировке в самолете прилетевшей в Польшу делегации президента ЮАР
Мир
Матвиенко указала на исчерпание лимита терпения России в вопросе зерновой сделки
Экономика
Путин опроверг намерение дедолларизировать российскую экономику
Мир
Берлин анонсировал масштабные учения стран НАТО в Прибалтике в 2025 году
Экономика
Минпромторг и «Рэнера» заключили контракт с Калининградской областью
Сюжет:

Путин заявил о сохранении за Россией шестого места в мире по ППС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия сохранит шестое место в мире по паритету покупательной способности (ППС). Об этом 16 июня заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сомнений нет, что в ближайшие годы мы сохраним шестое место, если считать ВВП по паритету покупательной способности. Впереди Китай, США, Япония, Индия, Германия. К этой когорте ведущих экономик мира приближается Индонезия, потому что быстро растет население, быстро растет экономика, в развивающихся экономиках происходит очень мощный процесс», — сказал Путин.

По его словам, макроэкономическая стабильность и то, как складывается экономическая ситуация, обеспечивают России шестое место по этому показателю.

Смещение плюсов: по итогам года экономисты прогнозируют рост ВВП на 0,9%
Какие факторы позволят ему восстанавливаться и что может помешать этому

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что банковская система РФ является здоровой, обладает запасом настоящего капитала и может играть большую роль в финансировании трансформации.

В свою очередь, помощник президента РФ Максим Орешкин заявил о достижении баланса в экономике России. По его словам, об этом говорит ситуация с безработицей и инфляцией в стране. По его мнению, бизнес сложнее бы справлялся, если бы не было гарантий по кредитам, бюджетных вливаний и механизмов поддержки ЦБ.

Ранее, 14 июня, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России прошла сложный период с удивительной устойчивостью, падение ВВП составило 2,1% по итогам прошлого года. По его прогнозу, 2023 год закончится ростом на 2%.

7 июня президент России Владимир Путин в телеграмме участникам ПМЭФ также указал на возможный рост ВВП России на 1–2% в 2023 году. Он отметил важность максимального использования открывающихся возможностей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023