Орешкин заявил о достижении баланса в экономике России

Ситуация с безработицей и инфляцией в РФ говорит о достигнутом балансе в экономике, заявил помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 15 июня.



«Если мы посмотрим на текущую безработицу, текущую инфляцию — мы этого баланса достигли», — отметил он.



Орешкин подчеркнул, если бы не было масштабной поддержки в апреле, мае и июне прошлого года, то «ситуация была бы гораздо хуже». Также, по его мнению, бизнес сложнее бы справлялся, если бы не было гарантий по кредитам, бюджетных вливаний и механизмов поддержки ЦБ.

В этот же день глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал Центробанк, худшие прогнозы не оправдались. Также она подчеркнула, что главным фактором стала адаптация множества тысяч российских предприятий, которые оказались гибкими, а правительство и Банк России поддержали стабильность.

Кроме того, глава Центробанка указала, что банковская система РФ является здоровой, обладает запасом настоящего капитала и может играть большую роль в финансировании трансформации.

Петербургский международный экономический форум проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня.