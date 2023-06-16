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Путин оценил отношения России и США во время президентства Трампа

Путин: во время президентства Трампа США ввели очень много антироссийских санкций
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Фото: REUTERS/Amr Alfiky
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В годы нахождения Дональда Трампа в должности президента США было введено очень большое количество антироссийских санкций и ограничений. Об этом 16 мая заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Трамп и без событий на Украине ввел очень большое количество санкций против РФ», — сказал президент.

Путин допустил, что если администрация в США была бы другой, то удалось бы пойти по пути мирного урегулирования, от которого сегодня на Украине отказались. Однако сейчас контактов Москвы и Вашингтона практически нет.

«Что касается контактов, то у нас практически никаких контактов нет, но мы от них не отказывались», — добавил президент.

Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но Вашингтон в нем не заинтересован. США перевели диалог с РФ в сферу поставок вооружений киевскому режиму.

«Вот сейчас сожжем всё, что они поставили, и посмотрим, что будут делать дальше», — сказал Путин.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
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Ранее в ходе пленарного заседания ПМЭФ он подчеркнул, что Россия уничтожила около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. Президент выразил уверенность, что ликвидация переданной западными странами Киеву бронетехники продолжится.

Также глава государства добавил, что в украинский конфликт втягивается НАТО, Киеву поступает военная техника, а в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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