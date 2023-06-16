Путин оценил отношения России и США во время президентства Трампа

В годы нахождения Дональда Трампа в должности президента США было введено очень большое количество антироссийских санкций и ограничений. Об этом 16 мая заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Трамп и без событий на Украине ввел очень большое количество санкций против РФ», — сказал президент.

Путин допустил, что если администрация в США была бы другой, то удалось бы пойти по пути мирного урегулирования, от которого сегодня на Украине отказались. Однако сейчас контактов Москвы и Вашингтона практически нет.

«Что касается контактов, то у нас практически никаких контактов нет, но мы от них не отказывались», — добавил президент.

Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но Вашингтон в нем не заинтересован. США перевели диалог с РФ в сферу поставок вооружений киевскому режиму.

«Вот сейчас сожжем всё, что они поставили, и посмотрим, что будут делать дальше», — сказал Путин.

Ранее в ходе пленарного заседания ПМЭФ он подчеркнул, что Россия уничтожила около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. Президент выразил уверенность, что ликвидация переданной западными странами Киеву бронетехники продолжится.

Также глава государства добавил, что в украинский конфликт втягивается НАТО, Киеву поступает военная техника, а в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.