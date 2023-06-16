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Путин назвал денацификацию Украины одной из ключевых задач России

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Одной из ключевых задач России является денацификация Украины. Об этом 16 июня заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Как с неонацизмом можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться. Россия — наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом, мы этого никогда не забудем. У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых», — сказал он.

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Ранее, 13 июня, Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что проведение специальной военной операции на Украине стало ответом России на пересечение «красных линий». Кроме того, российский лидер указал на то, что проведение СВО стало попыткой Москвы прекратить начатую Киевом в 2014 году войну. Россия неоднократно выражала свою готовность к мирным переговорам, добавил Путин.

До этого, 2 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не принимаются во внимание цели Москвы. Также он отмечал, что заявленные Путиным цели спецоперации не менялись и должны быть достигнуты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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