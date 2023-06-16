Путин указал на желание Запада уничтожить конкурентов

Недоброжелатели России привыкли извлекать сверхприбыль из-за своей монополии, им не нужны конкуренты, но своими действиями они отменяют собственную деловую репутацию. Об этом 16 июня в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«Им не нужны конкуренты, они вставляют палки в колеса», — сказал глава государства.

Однако действия недружественных государств имеют обратный эффект, подчеркнул Путин.

«Но к чему это приводит — западные страны отменяют свою собственную деловую репутацию», — добавил он.

По словам российского лидера, Россия сохранила свои позиции на международных рынках.

«Россия была и будет вовлечена в мировую торговлю», — отметил президент.

Также Путин подчеркнул, что курс на открытость экономики является одним из важнейших принципов России. С лидерами государств, которые не поддаются часто хамскому внешнему давлению, объемы взаимной торговли выросли в разы.

Президент обратил внимание, что Россия никогда не выгоняла иностранные компании со своего рынка.

Ранее 16 июня Путин на полях ПМЭФ провел встречу с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. На встрече российский лидер сообщил, что отношения государств развиваются успешно и идут на пользу обеим сторонам.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.