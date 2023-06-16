Экс-глава МИД Австрии заявила о находящейся в коме мировой дипломатии

За последние два десятилетия мировая дипломатия очень пострадала и «находится в какой-то коме». Об этом 16 июня заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

«Дипломатия очень сильно пострадала, она страдала на протяжении последних <...> двух десятилетий от отсутствия общего языка. Мы не могли его найти, и произошло много изменений. Дипломатия страдала, а сейчас, такое ощущение, она находится в какой-то коме», — заявила Кнайсль.

Как отметила экс-министр иностранных дел, язык, который сейчас используется, в частности, главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, до сих пор «не поможет выйти из украинского кризиса».

Днем ранее Кнайсль в интервью «Известиям» в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос о милитаризации Европы, указала, что Запад забыл о разрушениях и страданиях, которые приносят военные действия, и находится в эйфории.

До этого, 24 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Боррель за 3,5 года пребывания на посту полностью дискредитировал свою должность, оправдывая затягивание военных действий на Украине. От настоящей дипломатии в работе главы МИД евроблока ничего не осталось, он «по сути это признает, цинично радуясь своей новой роли министра обороны ЕС», продолжила дипломат.

В сентябре 2022 года Кнайсль на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) отметила, что президент Франции Эммануэль Макрон дискредитировал французскую дипломатию после того, как разрешил опубликовать фрагменты телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.

Она напомнила о том, что не всё в международных отношениях можно выкладывать в публичный доступ, и выразила надежду на то, что в международные отношения вернутся «сдержанность и честность в отстаивании своих интересов».