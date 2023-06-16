Реклама
Прямой эфир
Авто
В московском каршеринге появились электромобили «Москвич 3e»
Общество
Генпрокурор РФ анонсировал новый вид надзора по защите бизнеса
Экономика
Голикова заявила о 6 млн занятых с заработком ниже уровня МРОТ
Армия
Более 10 тыс. военнослужащих получили спецвыплаты за уничтожение техники ВСУ
Экономика
В Гознаке заявили о завершении модернизации рублевых банкнот до конца года
Мир
Экс-глава МИД Австрии заявила о находящейся в коме мировой дипломатии
Экономика
Силуанов заявил о росте реальных доходов россиян с конца 2022 года
Туризм
В ОАЭ выразили надежду принять в 2023 году 1 млн российских туристов
Экономика
Греф указал на максимально успешное прохождение экономикой РФ трудного периода
Экономика
Глава «Аэрофлота» предложил отрасли попробовать жить без госсубсидий
Экономика
Стасишин заявил о росте строящегося ИЖС на территории России
Политика
Путин начал встречу с президентом ОАЭ на ПМЭФ-2023
Сюжет:

Экс-глава МИД Австрии заявила о находящейся в коме мировой дипломатии

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о впавшей в кому дипломатии в мире и в ЕС
0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние два десятилетия мировая дипломатия очень пострадала и «находится в какой-то коме». Об этом 16 июня заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

«Дипломатия очень сильно пострадала, она страдала на протяжении последних <...> двух десятилетий от отсутствия общего языка. Мы не могли его найти, и произошло много изменений. Дипломатия страдала, а сейчас, такое ощущение, она находится в какой-то коме», — заявила Кнайсль.

Как отметила экс-министр иностранных дел, язык, который сейчас используется, в частности, главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, до сих пор «не поможет выйти из украинского кризиса».

«Поведение Брюсселя иррационально»
​​​​​​​Замглавы МИД РФ Александр Грушко — об отношении к Евросоюзу и глобальных амбициях НАТО

Днем ранее Кнайсль в интервью «Известиям» в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос о милитаризации Европы, указала, что Запад забыл о разрушениях и страданиях, которые приносят военные действия, и находится в эйфории.

До этого, 24 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Боррель за 3,5 года пребывания на посту полностью дискредитировал свою должность, оправдывая затягивание военных действий на Украине. От настоящей дипломатии в работе главы МИД евроблока ничего не осталось, он «по сути это признает, цинично радуясь своей новой роли министра обороны ЕС», продолжила дипломат.

В сентябре 2022 года Кнайсль на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) отметила, что президент Франции Эммануэль Макрон дискредитировал французскую дипломатию после того, как разрешил опубликовать фрагменты телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.

Она напомнила о том, что не всё в международных отношениях можно выкладывать в публичный доступ, и выразила надежду на то, что в международные отношения вернутся «сдержанность и честность в отстаивании своих интересов».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023