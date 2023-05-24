В МИД заявили о дискредитации Боррелем своей должности

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель за 3,5 года пребывания на посту полностью дискредитировал свою должность, оправдывая затягивание военных действий на Украине. Об этом 24 мая заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«За 3,5 года пребывания на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам политики безопасности Боррель, на мой взгляд, не только себя дискредитировал. Он должность эту дискредитировал», — сказала дипломат журналистам.

По мнению Захаровой, Боррель если не идеолог политики конфронтации ЕС, но стал «ее певцом» и продолжает оправдывать затягивание конфликта на Украине.

Антироссийской пропагандой Боррель прикрывает «грубые геополитические ошибки, которые были совершены ЕС в целях обеспечения себе новых сфер влияния в Европе», добавила представитель МИД России.

От настоящей дипломатии в работе главы МИД евроблока ничего не осталось, он «по сути это признает, цинично радуясь своей новой роли министра обороны ЕС», продолжила Захарова.

Таким образом, Боррель косвенно подтвердил «собственную ответственность за многочисленные жертвы среди гражданского населения в результате артобстрелов ВСУ из поставленных странами ЕС тяжелых вооружений», заключила она.

Накануне глава внешней политики ЕС указал, что Брюссель найдет способ повлиять на Венгрию, чтобы она перестала блокировать оказание военной помощи Украине. Он подчеркнул, что политику Будапешта можно изменить.

Также он рассказал журналистам, что ЕС поставил Киеву в текущем году ракет и снарядов на общую сумму €800 млн. Он подчеркнул, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд, часть этих средств выделят Украине.

Фонд, созданный в 2021 году, был задуман как способ ЕС помочь развивающимся странам закупать военную технику. Но союз из 27 стран-участниц переквалифицировал его в фонд поставок оружия Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.