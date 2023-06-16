В ОАЭ выразили надежду принять в 2023 году 1 млн российских туристов

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 16 июня выразил надежду, что в 2023 году страна примет 1 млн российских туристов.

Он подчеркнул, что сотрудничество между частным сектором двух стран играет большую роль в развитии двусторонних отношений.

«Например, двусторонний туризм очень развивается. Мы надеемся, что в этом году примем миллион российских туристов», — сказал Аль Нахайян в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В свою очередь, Путин на встрече с президентом ОАЭ заявил, что отношения государств развиваются успешно и идут на пользу обеим сторонам.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что Россия заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с ОАЭ.

В мае вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян в разговоре с «Известиями» отмечал, что аналогичные по качеству и услугам отели в Эмиратах сейчас обходятся российским туристам на 15–20% дешевле, чем в Турции.