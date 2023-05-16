Реклама
Прямой эфир
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту пропажи студентки во Владивостоке
Мир
Пентагон подтвердил отправку 31 танка Abrams в Германию для обучения солдат ВСУ
Мир
В Тбилиси начался митинг против прямого авиасообщения с Россией
Мир
США введут санкции в отношении вовлеченных в ВТС РФ и Ирана
Общество
Потепление в Мурманске повторило температурный рекорд 60-летней давности
Мир
Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре президентских выборов
Мир
Франция готова приступить к обучению украинских пилотов
Мир
Пашинян признался в стремлении Армении избежать санкций за сотрудничество с Россией
Мир
МИД РФ раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России
Мир
Венгрия заблокировала транш из фонда мира на €500 млн для Украины
Интернет и технологии
Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft и Activision Blizzard
Мир
Литва в течение 10 лет направит €23 млрд на военные нужды
Мир
Консультации по зерновой сделке продлятся до 18 мая

Для российских туристов ОАЭ оказались дешевле Турции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аналогичные по качеству и услугам отели в Эмиратах сейчас обходятся российским туристам на 15-20% дешевле, чем в Турции, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

Два в уме: что тормозит спрос на популярные летние направления
Куда россияне хотят поехать в сезон отпусков

Россияне массово скупают туры в ОАЭ на лето благодаря относительно доступным ценам, рассказал он. По сравнению с летом 2022 года продажи выросли кратно, и по итогам сезона Эмираты, вероятно, побьет исторический рекорд по турпотоку из России.

«Аналогичные по качеству и услугам отели в Эмиратах сейчас стоят на 15-20% дешевле, чем в Турции. Это связано как со скидками из-за наступления низкого сезона. В свою очередь, Турция наоборот подорожала, особенно на майские праздники», — пояснил он.

Перелет из России в ОАЭ тоже обходится относительно недорого благодаря большому числу авиарейсов из разных городов, добавил Артур Мурадян.

Летом в ОАЭ устанавливается жара выше 40 градусов, но российских туристов это не смущает, они давно перестали обращать внимание на сезонность, заметил Артур Мурадян.

«Безусловно, в Эмиратах приятнее отдыхать осенью и зимой, но и цены на отели в это время сильно выше. Не говоря о том, что сейчас в принципе доступны эксклюзивные гостиничные номера, на которые зимой гигантский спрос», — заметил вице-президент АТОР.

По его словам, купаться на море путешественники ходят до полудня и вечером, а днем отдыхают в номерах с кондиционерами или ездят на шопинг в крытые торговые центры. Кроме того, в Дубае открыли несколько ночных пляжей, где можно плавать и после наступления темноты.

Подробнее читайте в материале «Известий» в 10:00

Сезонная надежда: отдых в ОАЭ стал дешевле, чем в Турции

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023