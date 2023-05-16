Для российских туристов ОАЭ оказались дешевле Турции

Аналогичные по качеству и услугам отели в Эмиратах сейчас обходятся российским туристам на 15-20% дешевле, чем в Турции, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

Россияне массово скупают туры в ОАЭ на лето благодаря относительно доступным ценам, рассказал он. По сравнению с летом 2022 года продажи выросли кратно, и по итогам сезона Эмираты, вероятно, побьет исторический рекорд по турпотоку из России.

«Аналогичные по качеству и услугам отели в Эмиратах сейчас стоят на 15-20% дешевле, чем в Турции. Это связано как со скидками из-за наступления низкого сезона. В свою очередь, Турция наоборот подорожала, особенно на майские праздники», — пояснил он.

Перелет из России в ОАЭ тоже обходится относительно недорого благодаря большому числу авиарейсов из разных городов, добавил Артур Мурадян.

Летом в ОАЭ устанавливается жара выше 40 градусов, но российских туристов это не смущает, они давно перестали обращать внимание на сезонность, заметил Артур Мурадян.

«Безусловно, в Эмиратах приятнее отдыхать осенью и зимой, но и цены на отели в это время сильно выше. Не говоря о том, что сейчас в принципе доступны эксклюзивные гостиничные номера, на которые зимой гигантский спрос», — заметил вице-президент АТОР.

По его словам, купаться на море путешественники ходят до полудня и вечером, а днем отдыхают в номерах с кондиционерами или ездят на шопинг в крытые торговые центры. Кроме того, в Дубае открыли несколько ночных пляжей, где можно плавать и после наступления темноты.

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Сезонная надежда: отдых в ОАЭ стал дешевле, чем в Турции