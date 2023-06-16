СМИ сообщили о намерении Парижа привлечь Эр-Рияд к решению украинского кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 16 июня, примет в Париже наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда. Среди вопросов повестки будет и украинский кризис, к решению которого французский лидер намерен привлечь наследного принца, сообщил телеканал France24.

Представитель администрации президента Франции заявил, что Париж намерен донести до наследного принца масштабы конфликта на Украине, чтобы он «помог нам ускорить окончательный исход».

«Мы собираемся рассказать ему, насколько важен украинский вопрос и как Саудовская Аравия может оказывать влияние, в том числе на Россию», — добавил чиновник.

Ожидается, что пребывание наследного принца во Франции будет длительным, поскольку он должен принять участие в парижском саммите по новому глобальному финансовому пакту, организованном Макроном 22–23 июня.

В понедельник, 19 июня, он также посетит официальный прием в честь выдвижения кандидатуры Эр-Рияда на проведение «Экспо-2030». Саудовская Аравия намерена получить сильную поддержку Франции в этом вопросе.

12 июня Макрон после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой в Париже заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может продлиться несколько недель или месяцев.

Ранее, 29 мая, французский активист Ксавье Моро, находящийся в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), назвал поставки Францией оружия Украине преступлением против населения и истории. По словам активиста, во Франции прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей.

21 мая журнал Le Point заявил, что Франция призвала лидеров G7 договориться о том, чтобы Китай надавил на Россию в украинском вопросе. По словам одного из представителей французского лидера, Париж хочет, чтобы его «маленькая музыка» прозвучала в позиционировании Пекина.