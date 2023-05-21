Франция призвала G7 заставить Китай надавить на Россию

Франция призвала лидеров G7 договориться о том, чтобы Китай надавил на Россию в украинском вопросе. Об этом сообщил журнал Le Point.

«Китай играет важную роль, у него есть статус и обязанности, которые мы хотим, чтобы он взял, но в устойчивых условиях, то есть путем вступления в рамки сотрудничества, отвечающего определенному количеству стандартов и ценностей», — передает слова советника президента Франции Эммануэля Макрона издание.

По словам одного из представителей французского лидера, Париж хочет, чтобы его «маленькая музыка» прозвучала в позиционировании Пекина, призывая европейцев не соглашаться с конфронтационным подходом, поддерживаемым Вашингтоном.

20 мая лидеры стран G7 приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита. Из него следует, что страны «большой семерки» будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий. Лидеры также намерены противодействовать «злонамеренным практикам», таким как незаконная передача технологий или раскрытие данных.

После чего Пекин сделал представление Токио за вмешательство стран G7 в дела КНР. Руководство КНР также предостерегло страны «Большой семерки» от участия в политике экономического принуждения, которую активно проводят США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решения, принятые на саммите, нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина. По его словам, НАТО и Евросоюз поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента.

Саммит «большой семерки» под председательством Японии проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.